مؤمن المصري

قررت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة تأجيل الطعون الانتخابية في الدوائر الأولى والثانية والثالثة لجلسة 23 يناير المقبل للاطلاع من قبل الحكومة ومجلس الأمة مع انتقال عدد من المستشارين إلى مقر مجلس الأمة للاطلاع على صناديق الدائرة في اللجنتين 1 و29 وفي الدائرة الثالثة اللجنتين 15 و19، في حين تقدم عدد من الطاعنين عبر المحامي عادل عبدالهادي مثل أحمد باقر وعبدالرحمن العنجري وعبدالله الكندري وفارس العتيبي وحمد التويجري بالإضافة إلى يعقوب الصانع بطلب متمثل في إعادة الفرز اليدوي.