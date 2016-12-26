الفضالة استعرض النتائج والإحصاءات الخاصة بحصيلة عمل اللجنة خلال المرحلة السابقة

مشاري المطيري

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح أن قضية معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية تحظى باهتمام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ومتابعتهما المستمرة لحلها، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالتوجيهات السامية.

وقال ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك - من خلال اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء - يتابع بصفة مستمرة عمل هذه اللجنة والمراحل التي تم التوصل إليها، مبديا اهتمامه البالغ لحل أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على أن تستكمل كل هذه التصورات من خلال عمل اللجنة.

وكان الجراح باعتباره رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية قد ترأس صباح امس اجتماع مجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، في مكتبه بمقر وزارة الداخلية.

في بداية الاجتماع رحب الجراح بأعضاء اللجنة، معربا عن شكره لهم على جهودهم خلال الفترة الماضية في تنفيذ الخطط والإجراءات المعتمدة لعلاج مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية.

وعرض الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة النتائج والإحصاءات الخاصة بحصيلة عمل اللجنة خلال المرحلة السابقة وتصوراتها خلال المرحلة المقبلة بما يكفل التنفيذ الكامل لخارطة الطريق المعتمدة بهذا الشأن.

حضر الاجتماع نائب وزير الخارجية خالد الجار الله، والأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان، ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق ركن عبدالله النواف، والأمين العام بالإنابة للجهاز المركزي الفريق متقاعد نجيب العثمان، وعدد من المختصين.