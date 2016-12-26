أحمد خميس

عادت قضايا النصب والاحتيال بالجوائز لتطل برأسها من جديد، وذلك بعد ان تقدمت فتاة من مواليد 1989 وأبلغت عن تعرضها للنصب والاحتيال وسرقة 600 دينار من رصيدها البنكي، وبحسب إفادة المبلغة، وهي مواطنة،

فإنها تلقت اتصالا من رقم محلي لا تعرفه، وحينما ردت وجدت شخصا يتحدث بلباقة شديدة ويهنئها بأنها محظوظة والحظ ابتسم لها وربحت جائزة بـ 20 ألف دينار ومن ثم أبلغها بأن المطلوب منها حتى يتم وضع الجائزة في حسابها ان تزوده برقم حسابها ورقمها السري وتجاوبت مع الطعم لتفاجأ برسالة تقول رصيدك الحالي 6 دنانير عقب سحب 600 دينار من رصيدها البنكي، وسجلت قضية نصب واحتيال في مخفر شرطة السالمية.