أحمد خميس

«علكة» قد تكلف مواطنا مبلغ 6000 دينار، هذا هو الواقع حينما ترك مواطن سيارة مؤجرة في وضعية التشغيل مقابل احد افرع جمعية العدان ليدخل اليها لص وينطلق بها الى جهة غير معلومة تاركا من كان على متنها يندب حظه.

وبحسب مصدر امني، فإن مواطنا من مواليد 1991 تقدم الى مخفر العدان وقال انه استأجر مركبة يابانية موديل 2015 نظرا لتعرض مركبته للعطل، وانه استأجر المركبة فقط قبل 3 ايام، وامام فرع احدى الجمعيات داخل لأقل من نصف دقيقة بقصد شراء «علكة» تاركا المركبة في وضعية التشغيل واذ بالمركبة تتحرك امامه، هذا وقدم المبلغ عقدا يفيد بتأجير المركبة، كما قدم اسماء شهود يؤكدون روايته بشأن سرقة المركبة في حدود الساعة السادسة والنصف مساء.

هذا ومن المقرر ان يخضع المجني عليه لمزيد من التحقيقات حينما يتم تعميم اوصاف المركبة المبلغ عن سرقتها.