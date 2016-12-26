هاني الظفيري - محمد الدشيش

أمر محقق مخفر الواحة بتعميم اوصاف واسم خادمة آسيوية على قوائم المطلوب القبض عليها وذلك بعد ان تقدمت مواطنة وابلغت رجال الأمن ان خادمتها جردت المنزل من كل ما خف وزنه وغلا ثمنه وقدرت المبلغة المسروقات بنحو 8 آلاف دينار، وتم ارسال فريق من الادلة الجنائية لرفع البصمات.

وبحسب افادة المبلغة فإن المسروقات تمثلت في شبكة ذهب تقدر بمبلغ 1000 دينار، وسوار ذهب يقدر بـ 100 دينار، ومضعد يقدر بـ 240 دينارا، وسلسال ذهب يقدر بـ 140 دينارا وقلب سلسال ذهب يقدر بـ 110 دنانير، وسبحة ذهب تقدر مع خاتم وتراجي بـ 1700 دينار، وعدد اثنين جهاز نوكيا اللون ابيض ومبلغ مالي 4000 دينار، ورجحت المبلغة ان يكون هناك شخص ساعد الخادمة على السرقة وكذلك على الهروب.