هاني الظفيري - محمد الدشيش

تمكن رجال جمارك المطار من ضبط مسافر قادم من إحدى الدول الأوروبية حاول تهريب شوكولاتة ومشروب طاقة وشاي تحتوي على مادة الماريغوانا المخدرة وزيت الحشيش‬ المخدر وعليه تمت إحالة المتهم إلى جهة الاختصاص فيما تم التحفظ على المضبوطات.

وقال مصدر أمني إن رجال جمارك المطار اشتبهوا يوم امس الاول في مواد جلبها أحد المسافرين وأخفاها أسفل الحقيبة حتى لا يشاهدها المفتشون، وبالتدقيق عليها من قبل المسؤولين تبين أن المضبوطات شوكولاتة مخدرة ومشروب يحتوي على مادة الماريغوانا، وأحيل المسافر والمضبوطات إلى جهة الاختصاص ورفع تقرير بالواقعة.