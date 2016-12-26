أحمد خميس

تقدمت سيدة «VIP» وبرفقتها زوجها الخليجي إلى مخفر شرطة العدان مبلغة ضد شخص مجهول أنه قام بسبها وإتلاف مركبتها موديل 2016.

وقالت المبلغة إن شخصا كان يستقل مركبة اميركية وحدث خلاف على موقف سيارة وإذ بالشخص يتلفظ بألفاظ تحمل مضمون السب ويتعمد إتلاف سيارتها الفارهة، وتم تعميم أوصاف مركبة المدعى عليه تمهيدا لضبطه وإحضاره.

من جهة أخرى، تقدمت مواطنة من مركز خدمة إلى مخفر شرطة الجابرية ببلاغ عن تعرضها للإهانة من قبل مواطن داخل مقر عملها في مركز خدمة وسجلت قضية.

على صعيد آخر، تقدم مواطن من مواليد 1973 إلى مخفر شرطة ميدان حولي ببلاغ ضد قائد مركبة حيث قام المدعى عليه حسب ادعاء المدعي بسبه وهدده بإلحاق الأذى به.

وقال إن الواقعة حدثت على طريق الملك فهد السريع.