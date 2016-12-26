برأت محكمة الجنح برئاسة المستشار عبدالله العوضي مواطنا من تهم التدليس على والده وإيهامه بشراء شقة في تركيا لتسليم مبلغ 59 ألف دينار، وإزعاج والده برسائل هاتفية.

ووجه الادعاء العام للمواطن تهمتي: دلس على المجني عليه والده بقصد إيقاعه بالغلط لحمله على تسلم مال في حيازته بأن أوهمه بشراء شقة في تركيا.

وأساء عمدا استعمال الهاتف بأن أرسل رسائل هاتفية على هاتف والده مما تسبب في إزعاجه.

حضر عن المواطن أمام المحكمة المحامي محمد القطان، وقال: يكفي في المحاكمات الجزائية ان يتشكك القاضي في صحة إسناد الاتهام الى المتهم لكي تقضي له بالبراءة، إذ مرجع الامر في ذلك الى ما تطمئن اليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، موضحا: ان المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد أن ألمت بظروف الدعوى ومحصت الادلة التي قام الاتهام عليها على نحو ينبئ عن أنها فطنت اليها وقامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث ثم أفصحت عن عدم اطمئنانها الى الادلة الثبوت للأسباب السائغة التي أوردتها في حكمها، خاصة تسلم المتهم قيمة الشقة.