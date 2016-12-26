مشاري المطيري

لغم بالسالمي

أحالت غرفة العمليات بلاغا الى مخفر تيماء أفاد بوجود لغم على طريق السالمي داخل البر بمسافة 42 كيلومترا، فتم توجيه دورية الى موقع البلاغ، وأقيمت حواجز، وتم الاتصال على هندسة المفرقعات بالجيش.

مواطنة تتهم جارها بضربها

اتهمت مواطنة من مواليد 1985 وتسكن في سلوى، مواطنا يسكن في المنطقة نفسها بالاعتداء عليها وضربها. وقالت المواطنة: ان المعتدي يعمل في وزارة الدفاع، وقدمت رقم هاتفه، وأحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.

مجهول سبّ مواطناً

قدّم مواطن بلاغا الى مخفر ميدان حولي اتهم فيه مجهولا كان يقود مركبة بسبه وتهديده على طريق الفحيحيل، وقدم رقم المركبة، وأحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.

«فارهة» طارت من أمام المنزل

أبلغت مواطنة تسكن في السلام مخفر المنطقة بسرقة مركبتها الفارهة من امام منزلها، ولم تتهم أحدا، وأحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.

تحطيم الكور الأسمنتية

قدم مواطن بصفته موكلا عن احدى الشركات ببلاغ الى مخفر ميدان حولي أفاد فيه بتحطيم 3 كور اسمنتية تابعة للشركة بشارع الخليج مقابل مجمع احواض السباحة، وسجلت قضية.