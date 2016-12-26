أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بالإنابة اللواء ماجد الماجد أن شعار «معا لتحقيق الإصلاح» يستهدف إبراز ما يحظى به نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية بدول مجلس التعاون الخليجي من عناية ورعاية، إضافة إلى الأنشطة والبرامج التأهيلية التي تقدم لهم خلال قضائهم فترة العقوبة داخل تلك المؤسسات.

وأشار إلى حرص قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام على تقويم وتأهيل النزلاء من خلال البرامج التأهيلية والتثقيفية والنفسية وتقديم الدعم والمساعدة لهم وإعادة دمجهم في المجتمع ليعودوا عناصر فاعلة في خدمة الوطن.

وكانت فعاليات اسبوع النزيل الخليجي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد انطلقت امس تحت شعار «معا لتحقيق الإصلاح» وذلك برعاية وحضور اللواء ماجد الماجد حيث تستمر الفعاليات حتى بعد غد الاربعاء، وشارك فيها عدد من وفود المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الاحكام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة وعدد من وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.

وقام الماجد، والابراهيم، بافتتاح معرض المشغولات الحرفية واليدوية للنزلاء الذي يستمر حتى بعد غد الاربعاء بسوق شرق ويتضمن المعرض مجموعة كبيرة من الأعمال اليدوية التي قام بصناعتها النزلاء.