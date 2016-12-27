مؤمن المصري

قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية أمس بحبس وافدة فلبينية 10 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن الدولة المتهمة فيها بالانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وأمرت المحكمة بإبعادها عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

كانت الأجهزة الأمنية المختصة قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهمة لينافي أزويلو بيسكايدا من مواليد 1984 وتحمل الجنسية الفلبينية بتهمة الانتماء لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ومبايعته والاستعداد لتنفيذ عمل إرهابي.

وانها تساند زوجها الصومالي والذي يحارب الى جانب تنظيم داعش الارهابي

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية المختصة «تمكنت من رصد أحد الحسابات الإلكترونية تديره المتهمة التي دخلت إلى البلاد في شهر يونيو الماضي (2016) بتأشيرة دخول عمالة منزلية ومن خلال تواصلها وتخابرها مع ذلك التنظيم الإرهابي في ليبيا باستخدام اسم وكنية مختلفة في محاولة للإفلات والتملص من رقابة ومتابعة الأجهزة الأمنية».