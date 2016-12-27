مؤمن المصري

قضت محكمة الأسرة برفض دعوى كانت الأم قد رفعتها تطالب فيها بحضانتها لأبنائها وأثبتت المحكمة الحضانة للجدة للأب.

كان المحامي مبارك الخشاب قد اختصم مطلقة موكله والحاضنة لأبنائه نيابة عن الجدة لأب المحضونين بالتدخل هجوميا في دعوى الأم بطلب حضانة أبنائها.

وأثناء نظر الدعوى بين المحامي الخشاب عدم صلاحية الأم للحضانة لسوء أخلاقها وطلب من المحكمة التصريح له بالاستعلام من وزارة المواصلات عن أرقام هواتف المطلقة الحاضنة والاتصالات التي جرت بين المطلقة وأشخاص غرباء أثناء سفر الزوج للخارج لأداء عمله.

وقد صرحت المحكمة للخشاب بطلبه وتبين وجود اتصالات بأشخاص أثناء قيام الزوجية بنجل الخصم المتدخلة هجوميا وكان الزوج قد قدم شكوى بناء على كشف وزارة المواصلات بالتليفون الخاص بالمطلقة الذي أحضره شخص للخصم المتدخلة والذي تبين بداخله صور مخلة بالحياء والآداب العامة.

وبعد أن صدر الحكم في الجنحة ببراءة المتهمة واستئناف السير في الدعوى حضرت المدعية وطلبت الحكم لها بالطلبات ورفض دعوى التدخل الهجومي من والدة الزوج.