سعد الرشيدي

قضت دائرة الجنح بالمحكمة الكلية ببراءة مواطن ادعت عليه زوجته بالنصب والاحتيال واتهمته بأنه دلس عليها بقصد إيقاعها بالغلط لحملها على تسليم مال في حيازتها بطرق الاحتيال وأوهمها بقيامه بمشروع كاذب وهي صفقة كمبيوترات يقوم ببيعها فتمكن بهذه الوسيلة من حمل المجني عليها على تسليم المال والاستيلاء عليه.

وترافع المحامي عبدالرحمن الوطري عن موكله شارحا بأن هذا الادعاء ما هو إلا قضية طلاق للضرر على شكل جنحة نصب ملفقة من قبل المجني عليها وهي زوجة للمتهم وبينهما مشاكل وقضايا أحوال شخصية وتريد بذلك الانتقام من موكله.

و زاد الوطري: ان المجني عليها وهي زوجة للمتهم لم تقم الدليل على صحة اتهامها بأنها سلمت له المال وخلت الاوراق من دليل على قيام المتهم بالركن المادي المشكل لجريمة النصب والاحتيال فضلا عن إنكار المتهم للتهمة جملة وتفصيلا.