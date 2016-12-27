أحمد خميس
احتجزت وافدة مصرية في مخفر شرطة الجابرية على خلفية قضية إهانة موظف عام أثناء تأدية واجبه وتهديده بإلحاق الأذى.
وجاء احتجاز الوافدة لدى دخولها الى المخفر على خلفية قضية اهانة نقيب وعريف وتهديدهما.
وبحسب مصدر امني فإن تقريرا رفع الى محقق مخفر شرطة الجابرية من قبل نقيب وعريف جاء فيه ان المدعو (ع.ن) مصري والمدعوة (ع.م) مصرية قاما بالتعدي عليهما وأن الوافدة تلفظت بألفاظ بذيئة ودخلت الى المخفر وهي ترددها وقالت ايضا انا عندي واسطات سآخذ ابنتي غصبا عنكم، واسطتي كبيرة انتم مش أدهم، وأكد المبلغان ان ما حصل اسبابه غيرمعروفة، يذكر انه يوجد حكم رؤية للمدعو لابنته (ن) والتي امتنعت عن الذهاب مع ابيها وقامت المدعوة (ع.م) بالتهجم على الابنة وأخذها بالقوة.