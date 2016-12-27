محمد الجلاهمة

وجه وكيل النائب العام بسرعة ضبط وإحضار شخصين مجهولين نفذا واقعة سلب بالقوة باستخدام آلات حادة في منطقة الجهراء، كما طلب وكيل النائب العام من مباحث الجهراء التحقيق مع المجني عليه في محاولة لإغلاق ملف القضية.

وبحسب مصدر أمني، فإن هنديا من مواليد 1972 قال في مخفر شرطة الجهراء انه يعمل سائقا وأن شخصين أنزلاه من سيارته، وهي موديل 2015 أميركية الصنع، وقاما بتهديده بسكين وضعها أحدهما على رقبته، مهددا إياه بالنحر، فيما طرحه الآخر أرضا، ثم هربا بالمركبة إلى جهة غير معلومة.

وأكد الوافد ان الواقعة حدثت عصر أمس، ولم يتمكن من تقديم بيانات المركبة التي كان يستقلها المدعى عليهما.