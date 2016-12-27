محمد الجلاهمة

اتهمت مواطنة تعمل في القطاع الخاص مواطنا يعمل في وزارة الدفاع بالاعتداء عليها بالضرب اثر خلاف وقع بينهما في منطقة سلوى، ولم توضح المبلغة في افادتها العلاقة او السبب الذي دفع المدعى عليه لضربها.

وبحسب مصدر امني، فإن المواطنة قالت في بلاغها لمخفر سلوى ان المدعى عليه قام بضربها وارفقت تقريرا صحيا وقدمت كامل بيانات المدعى عليه بما في ذلك اسمه الثلاثي ورقم هاتفه.

من جهة اخرى، قدم مواطن الى مخفر شرطة الزهراء تقريرا طبيا صادرا عن مستشفى مبارك يتضمن تورما وانتفاخا بالانف ونزيفا في فتحة الانف اليسرى وكسرا بعظام الانف، وقال ان شخصا يقود مركبة صالون يابانية اعتدى عليه اثر خلاف على اولوية السير خلال سيره على طريق الملك فهد باتجاه الاحمدي مقابل منطقة الشهداء.