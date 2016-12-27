هاني الظفيري - مشاري المطيري

لقي 3 مواطنين مصرعهم، اثنان في موقع البلاغ والثالث في مستشفى الجهراء اثر انقلاب مركبة كانت تقلهم أميركية الصنع على طريق السالمي عند الكيلو41، وبحسب مصدر أمني فإن رجال الأمن والطوارئ توجهوا إلى موقع البلاغ وتبين أنهما حالتا وفاة لمواطنين الأول يدعى (ف.م.) من مواليد ١٩٩٨ والثاني يدعى (خ.ج.) مواليد ١٩٩٨م، حيث تركا للطب الشرعي فيما نقل الثالث مصابا إلى مستشفى الجهراء وتوفي في وقت لاحق، وفتحت أجهزة الداخلية تحقيقا لمعرفة سبب انقلاب المركبة عدة مرات.

من جهة اخرى، لقي وافد آسيوي مصرعه دهسا تحت اطارات باص نقل عام، وبحسب مصدر امني فإن الوافد على ما يبدو كان يحاول اللحاق بالباص عقب تجاوزه محطة الركوب، وخلال اللحاق سقط على الارض وتحديدا اسفل الاطار الخلفي للباص ليلقى حتفه دهسا.