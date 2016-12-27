عبدالله قنيص

اشتبهت إحدى دوريات أمن الفروانية في شخص تبين لاحقا انه مواطن، وبالاستعلام عنه تبين انه مطلوب لـ 6 قضايا جنح شيكات، وكذلك صادر بحقه 6 أحكام قضائية يبلغ مجموعها نحو عامين ونصف العام.

وذكر مصدر أمني أن المتهم مطلوب لإدارة التنفيذ المدني طلب إحضار مدين بمبالغ تجاوزت 100 ألف دينار لأحد المصارف وشركة تمويل وشركة اتصالات، وأحيل الى جهة الاختصاص.

وفي منطقة الفروانية ايضا، اشتبهت إحدى الدوريات الجوالة في وافد مصري، وبالاستعلام عنه تبين أنه مطلوب طلب إحضار مدين بمبلغ يصل الى 11 ألف دينار، وأحيل الى جهة التنفيذ.

كذلك ضبط مقيم بصورة غير قانونية «بدون» وتبين انه صادر بحقه حكم غيابي بالحبس وأوامر إلقاء قبض في العديد من قضايا النصب والاحتيال وخيانة الأمانة.

وكانت التحريات قد كشفت عن تواجد المتهم في منطقة خيطان، فتم عمل كمين محكم ضُبط خلاله واقتيد الى مكتب مباحث خيطان تمهيدا لإحالته الى جهات التنفيذ.