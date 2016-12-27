هاني الظفيري

أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد امس قرارا برقم 5456 لسنة 2016 بشأن عدد من التعيينات الجديدة.

وبموجب المادة الاولى من القرار يعين المقدم محمد احمد كندري رئيسا لقسم الخدمات المساندة، مقدم حمد صالح الذويخ رئيسا لقسم التأجير، مقدم محمد عبدالرحمن الناصر رئيسا لقسم المتابعة والتفتيش، مقدم سعود ابراهيم الشاهين رئيسا لقسم المزايدات، وذلك في ادارة المشاريع الاستثمارية بقطاع الشؤون المالية.

وفي المكتب الفني للادارة العامة للشؤون المالية يعين النقيب محمد عبدالله المقلد رئيسا للقسم القانوني وذلك اعتبارا من امس.