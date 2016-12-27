ترأس وكيل وزارة الداخلية رئيس المجلس الاعلى للمرور الفريق سليمان الفهد في مقر وزارة الداخلية صباح امس لقاء للمجلس الاعلى للمرور بحضور وكيل وزارة التربية د.هيثم الاثري ووكيل وزارة الأشغال العامة م.عواطف الغنيم، ووكيل وزارة الاعلام طارق المزرم، ومدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي.

وقد توجه الفريق الفهد في بداية اللقاء بالشكر لأعضاء المجلس الأعلى للمرور على ما يبذلونه من جهود، ونقل إليهم اهتمام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق.م الشيخ خالد الجراح بإيجاد حلول جذرية لكل المعوقات للتخفيف من حدة المشكلة المرورية.

وتمت مشاهدة العرض المرئي بشأن الدراسة حول التجميع الشامل لمعلومات الحركة المرورية وتقنية إدارة السلامة المرورية الآلية المقدمة من جامعة الكويت وقام بعرضها مدير مركز النقل والسلامة المرورية د.فهد الركيبي، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الثاني عشر للمجلس الأعلى للمرور.

وقد أبدى الفريق الفهد بعض الملاحظات لتتحقق الاستفادة القصوى من هذه الدراسة بما يخدم ويسهم في التخفيف من المشكلة المرورية.

حضر وقائع اللقاء وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوكالة العقيد بدر يعقوب بن نجم، وأمين سر المجلس الأعلى للمرور المقدم خالد العدواني.