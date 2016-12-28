احمد خميس

أبلغ مصدر مطلع في الادارة العامة لشؤون الإقامة «الأنباء» بأن احدث احصائية تشير الى ان الحاصلين على اقامة قانونية وصل عددهم الى مليونين وستمائة وتسعين الفا ومائة وستة وستين وافدا، منقسمين على عدة فئات منها مادة 17 أي يعملون في الحكومة، الذكور 69.215 والإناث 40.530، مجموعهم الكلي 109.745.

مادة 18 (عمل أهلي) وهم الذين يعملون في القطاع الاهلي، وصل مجموع الوافدين الحاصلين على الاقامة وفق المادة المذكورة 1.367.654 (الذكور 1.254.471) والاناث 113.183، واما المادة 19 (شريك) كفيل نفسه، فعددهم قليل وهو 371 شخصا فقط.

اما المادة 20 (عمالة منزلية ومن في حكمهم) فقد وصل عدد الحاصلين على اقامات صالحة الى «665576»، الذكور 311400 والاناث 354176 نسمة.

واما المادة 22 (التحاق بعائل) فقد وصل الى 543688 نسمة، الذكور 199650 والاناث 344038 نسمة، وأما المادة 23 فوصل عددهم الى 842 شخصا، واما المادة 24 (كفيل نفسه) فوصل عددهم الى 2290 أغلبهم مراسلون لوكالات اخبارية ومكاتب اعلامية، بالاضافة الى رجال دين يتم استقدامهم من الخارج.

وكشف المصدر أن الجالية الهندية اقترب عدد مواطنيها من المليون حسب الاحصائية تعدى الـ900 الف نسمة. ولفت الى انه خلال سبتمبر واكتوبر ونوفمبر وديسمبر دخل الكويت للعمل في القطاع الاهلي والحكومي وكعامل منزلي 53.244 وافدا هنديا.

وفجّر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل بأن عدد مخالفي الاقامة المسجلين في حاسوب وزارة الداخلية هو 117.680 نسمة. وقال المصدر ان هناك ما يقارب 93 الف مخالف غير مسجلين بأجهزة وزارة الداخلية بالرغم من ان الادارة العامة كانت قد دعت المخالفين الى تعديل اوضاعهم بعد دفع الغرامات حيث تم تعديل وضع 30 ألف شخص مخالف.