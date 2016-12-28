مؤمن المصري

تقدمت مواطنة في الثلاثين من عمرها بدعوى قضائية أمام المحكمة طالبة إيجاد حل لمعاناتها، حيث إنها تعاني من مرض نادر ومزمن ولا علاج لها في الكويت، كما أنها ممنوعة من العلاج بالخارج بحجة أنه متوقف. وقالت المواطنة التي تقدمت بدعواها عن طريق المحامية حوراء الحبيب: «إنها تعرضت لمرض نادر، ونظرا لعدم قدرتها على الاستمرار في مراجعة المستشفيات الخاصة التي ليس لديها علاج لحالتها، توجهت إلى مستشفيات الحكومة حيث اوصى طبيب زائر أشرف على عملية اجرتها بأن يتم علاجها» بالكيثامين «وهو العلاج الذي يستلزم المبيت في المستشفى لفترات أوصى بها الطبيب المعالج».

وأضافت: «توجهت إلى الولايات المتحدة للعلاج وأوضحوا لي أن العلاج الذي تم بشكل مؤقت في الكويت غير صحيح، حيث إن البطاريات المستخدمة لا تؤدي الغرض ولا تعالج الحالة المرضية وستظل المعاناة من الألم متوافرة لأن هذا النوع من البطاريات تم إيقاف استخدامه واستبداله بنوع آخر جديد، وأصبحت البطاريات القديمة هي الخيار الأخير في المستشفيات ولا يتم اللجوء إليها إلا بعد فقدان الأمل بكافة أنواع البطاريات المستخدمة والحديثة التي توصل إليها الطب الحديث».