هاني الظفيري

نفذ قطاع المرور عدة حملات مرورية على جميع محافظات الكويت خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت الحملات عن تحرير 34919 مخالفة مرورية متنوعة وحجز 22 مركبة ودخول 22 شخصا لنظارة المرور، وإحالة 3 أشخاص من الوافدين للإبعاد لقيادة مركبة دون الحصول على رخصة سوق، كما تمكنت دورية الرصد الأمني (الدورية الذكية) من ضبط 14 مركبة مطلوبة لعدة قضايا.

تهديد بالأذى في المعارض

اتهم وافد مصري مواطنه في مخفر شرطة بيان بأنه هدده بإلحاق الأذى به، وقال المبلغ ان مواطنه هدده خلال وجودهما في أرض المعارض في منطقة مشرف، وجار استدعاء المدعى عليه لمواجهته بما افاد به المبلغ، والزامه بالتعهد بعدم التعرض واحالة ملف القضية الى الاختصاص.

شركة شحن خانت الأمانة

سجلت وافدة سيلانية في مخفر شرطة الرميثية قضية خيانة أمانة، واتهمت الوافدة شركة شحن حيث سلمت المبلغة الشركة اغراضا لتوصيلها الى موطنها وهذا ما لم يحدث وقدرت الاغراض باكثر من 300 دينار.

وقف العمل في مراكز الخدمة في «رأس السنة»

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمراكز الخدمة أعلنت عن إيقاف العمل في مراكز الخدمة التي تعمل عطلة نهاية الأسبوع يوم السبت الموافق 31/12/2016 وذلك بمناسبة رأس السنة الميلادية.