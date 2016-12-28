مؤمن المصري

قضت دائرة الجنح بالمحكمة الكلية ببراءة 3 ضباط شرطة من ضرب وسب مواطنين.

وتخلص واقعة الدعوى في أنه بتاريخ الواقعة وأثناء قيام المتهمين الثالث والرابع والخامس (وهم ضباط شرطة) بأداء مهام وظيفتهم الشرطية في حفظ الأمن بمنطقتي الأندلس والرقعي، فوجئوا باصطدام سيارة بسيارتهم من الخلف بقيادة المتهم الأول وخلال محاولات إيقافه لاذ بالفرار.

وحضر مع الضباط أمام المحكمة المحامي عبدالله فازع وترافع شفاهة فدفع بانتفاء أركان جريمة استعمال القسوة وعدم ثبوتها في حق موكليه كما دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وطالب ببراءة موكليه مما أسند إليهم من اتهام.