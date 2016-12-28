عبدالله قنيص - محمد الدشيش

اتهمت مواطنة في مخفر علي صباح السالم شقيق طليقها بدخوله منزلها دون علمها بذلك أمس الأول.

وقال مصدر أمني ان مواطنة تقدمت إلى رجال الأمن وأفادت في شكواها بأن شقيق طليقها دخل مسكنها بمنطقة علي صباح السالم أثناء وجودها بالدوام، حيث تم دخوله من باب المنزل، علما انه تم فتح الباب من قبل الخادمة وتمت إحالة القضية إلى التحقيق لإجراء اللازم.

من جهة أخرى، أبلغ مواطن عن تعرضه للنصب والاحتيال من قبل صاحب تاكسي، حيث طلب منه خادمة مقابل مبلغ وقدره 500 دينار وقام بتسليمه المبلغ في منطقة علي صباح السالم، وأفاد بأنه سيقوم بإحضار الخادمة عن طريق مكتب خدم ولاذ بالفرار ولم يحضر الخادمة له، وقد زود المبلّغ الأمنيين بأرقام لوحة المركبة، هذا، وتم تحويلها الى محقق المخفر. كما اسقط رجال دوريات اسناد حولي مواطنا كان بحالة تعاط عثر بحوزته على كيس كيميكال وسيجارتي حشيش ملغمتين بالكامل واحيل مع المضبوطات إلى الادارة العامة لمكافحــة المخـدرات.