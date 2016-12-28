محمد الجلاهمة - أحمد خميس

سجلت سيدة عراقية في العقد الرابع من عمرها في مخفر شرطة ميدان حولي قضية بعنوان خطأ طبي واتهمت العراقية طبيبة تدعى (ل.) بالتسبب في إلحاق الأذى بها، وتورم وازرقاق في الوجه، وبحسب إفادة المدعية فإنها لجأت إلى مستشفى خاص وتحديدا عيادة للتجميل وقامت الطبيبة بحقنها بحقنة «نضارة».

وأضافت: خرجت من العيادة وبعد ساعتين فوجئت بوجهي وأجزاء من جسمي تتورم ويبدو عليها الازرقاق. من جهة ثانية، أسعف مواطن من مواليد 1994 الى مستشفى مبارك وأودع غرفة العناية المركزة، وبحسب التقرير الطبي، فإن الشخص تم نقله بواسطة والده وكان في حالة غيبوبـــة تامة وأن الحالـــة نتجـــت عن تنـــاول مـــادة غيــر معلومــة.