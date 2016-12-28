احمد خميس

بناء على أمر محقق مخفر ميدان حولي جرت إحالة مواطن من مواليد 1970 إلى الأدلة الجنائية لإثبات ما إذا كان في حالة طبيعية أو متناولا لمواد مسكرة حينما سجلت بحق المدعى عليه أو المشتبه في أنه سكران قضية إهانة موظف عام واتهام آخر مجهول بالسب والقذف. وبحسب مصدر أمني، فإن رجلي أمن يعملان في المباحث الجنائية قالا في بلاغ سجلاه في مخفر ميدان حولي إنهما كانا في جولة ليلية في منطقة ميدان حولي، وإذا بشخص يبدو في حالة غير طبيعية، وعند توقيفه قام بإهانتهما، وذلك نحو الثانية والنصف من بعد منتصف الليل. وأضافا انه خلال الحديث مع الشخص المشتبه فيه انه سكران خرج شخص مجهول من شرفة شقة يبدو أنها شقة للسهرات وقام بسبهما.