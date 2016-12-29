محمد الجلاهمة - أحمد خميس

انتقل فريق من الادلة الجنائية الى شركة مواد غذائية في منطقة صبحان وذلك بعد تسجيل قضية سرقة في مخفر صباح السالم تقدم بها وافد اردني، وبحسب مصدر امني فان الاردني قال في القضية انه يعمل في شركة مواد غذائية وانه كان يحتفظ بمبلغ 3250 دينارا في درج مكتبه وفوجئ باختفاء المبلغ، ولم يكتف المبلغ بتسجيل قضية فحسب وإنما وجه اتهاما مباشرا الى وافدين الأول نيبالي والآخر بنغلاديشي، حيث يعمل الاول في الشركة كعامل يقدم المشروبات بانواعها والثاني فراش، وأضاف المصدر انه تبين من معاينة موقع البلاغ عدم وجود كسر في الابواب وهو ما يرجح بنسبة كبيرة ان يكون اللص احد العاملين في الشركة فيما اكد المبلغ ان المبلغ الذي سرق يخصه ولا يتعلق بمحل عمله.