أحمد خميس

أكد مدير إدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية محمد العجمي ان العمالة الوافدة تلقى رعاية ومعاملة حسنة في الكويت وتتمتع بظروف معيشية جيدة، موضحا ان الكويت أصدرت العديد من القوانين والتشريعات والقرارات الوزارية لتنظيم العمالة المنزلية وتوفير الرعاية والدعم لها، وكان آخرها القانون رقم 86/2015 بشأن العمالة المنزلية، والذي وضع ضوابط تضمن حصول هذه العمالة على كل حقوقها الى جانب تحسين ظروفها من خلال تنظيم آلية استقدام العمالة المنزلية وان يكون الاستقدام عن طريق مكاتب مرخصة ومعتمدة من قبل الجهات المختصة.



جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم الدولي للمهاجرين الذي اقيم بمبنى الأمم المتحدة بمشرف بحضور قيادات أمنية منهم اللواء ماجد الماجد واللواء منصور العوضي واللواء أديب السويدان ومحمد العجمي، وممثلي الجهات الحكومية، وأعضاء السلك الديبلوماسي.



وقال العجمي إنه منذ تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون العمالة المنزلية الجديد، تم استرداد رواتب للعمالة المنزلية بمبلغ نحو 13 ألفا ومائة وخمسين دينارا، مشيرا الى انه تمت إحالة 25 شكوى عمالية إلى المحكمة للفصل فيها بعد أن تعذر حلها داخل إدارة العمالة المنزلية بالإدارة العامة لشؤون الاقامة.