انتهت امس الأربعاء بالعاصمة العراقية بغداد أعمال الدورة السادسة للجنة الوزارية العليا الكويتية - العراقية المشتركة التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، والتي كانت قد بدأت أعمالها أول من امس.

ترأس وفد وزارة الداخلية للاجتماع مساعد مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل العقيد بحري صالح الفودري وعضوية مساعد مدير عام الإدارة العامة للمنافذ البرية العقيد علي البناي والمقدم حقوقي حمد البصيلي من الإدارة العامة للشؤون القانونية.

وبحث الوفد خلال الاجتماع مجالات التعاون المشترك بين الكويت والجمهورية العراقية في مجال تنظيم الملاحة البحرية في منطقة خور عبدالله الى جانب بحث التنسيق والتعاون المستمر في مجال مراقبة المنافذ البرية الحدودية المشتركة في إطار الاتفاقيات الأمنية ذات الصلة بوزارة الداخلية. يذكر ان وزارة الداخلية شاركت بممثلين عن قطاعات أمن الحدود البحرية والمنافذ والشؤون القانونية.