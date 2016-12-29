هاني الظفيري

بعد ان استخدمت في الاستهتار والرعونة حسب وصف الفاحصين لها من رجال الاطفاء تم حرقها حتى تفحمت في تيماء، هذا ما حدث لمركبة يابانية «وانيت»، حيث اقدمت مجموعة من الاحداث على الاستهتار والرعونة بالمركبة في تيماء وتحديدا قطعة ٦ حتى اتت النيران عليها.

وقال مصدر امني ان بلاغا ورد مساء امس الاول عن حريق مركبة في تيماء فتوجه رجال الامن والمطافئ الى موقع البلاغ وتم اخماد ألسنة اللهب التي التهمت اجزاء كبيرة من المركبة التي تم الاستعلام عنها فتبين بأنها مسروقة وعليه تم رفع البصمات، وأفاد شهود عيان بأن مجموعة من الأحداث كانوا يقومون بالاستهتار بالمركبة قبل ان تندلع بها النيران.