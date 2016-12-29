محمد الجلاهمة

يبدو ان حوادث الاعتداء على الاطباء لا نهاية لها، فبعد ساعات من واقعة الاعتداء على مدير مستشفى الاميري، ابلغ مصدر امني «الأنباء» بواقعة قضية جديدة بالنسبة لوسائل الاعلام، وان كانت القضية سجلت رسميا في 23 الجاري وسجلت القضية تحت مسمى التعدي على موظف عام واشتباه في حالة غير طبيعية.

وذكر المصدر ان عمليات الداخلية تلقت بلاغا بوجود شخص يشتبه في انه بحالة غير طبيعية في مستوصف الرميثية، وعلى الفور توجه الى موقع البلاغ عدد من رجال الامن، وتبين ان المدعى عليه شخص بحالة غير طبيعية من مواليد 1985 ولدى الاستماع الى افادات المبلغ ـ وهو طبيب مصري ـ قال ان المدعى عليه تلفظ عليه بعبارات بذيئة كما سب موظفة الاستقبال، وهي كويتية.

كما اكد الطبيب ان المدعى عليه قام بالتعدي عليه بالضرب والسب والقذف والاهانة امام المراجعين.