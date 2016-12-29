الكاميرا وثقت الواقعة ووسائل التواصل حولتها إلى قضية رأي عام





عبدالله قنيص

علمت «الأنباء» أن تعليمات صدرت بإحالة قضية الاعتداء على «محاسب البنشر» إلى النيابة العامة وجاءت هذه الخطوة بعد أن تمكّن رجال مباحث الصليبخات من ضبط مواطن وأحد أبنائه فيما جار البحث عن ابني المسن الآخرين لاشتراك الأب والابناء الثلاثة في ضرب محاسب مصري بشكل عنيف داخل مقر عمله في شركة تقدم خدمة تبديل الزيوت والكهرباء وغيرها من الامور المتعلقة بأعمال الميكانيكا.



وجاء ضبط المتهمين في الواقعة بعد ان تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي واقعة دخول المواطنين الأربعة الى غرفة المحاسب وضربه بشكل عنيف مستخدمين العجرات وغيرها من الوسائل التي سقط على اثرها المحاسب أرضا بفعل توالي وعنف الضربات، وكانت كاميرا مثبتة داخل غرفة المحاسب وثقت عملية الاعتداء بشكل واضح.

وبحسب مصدر أمني، فإن تداول المقطع دفع وزارة الداخلية الى وضع القضية في بؤرة الاهتمام ليتم توقيف الاب وأحد ابنائه، ومن خلال التحقيقات زعم الأب ان المحاسب رفض ان يقوم بتعبئة إطار سيارته بالهواء حينما اعتبر المحاسب هذه المزاعم غير صحيحة باعتباره لا علاقة له بأعمال المحل، وان دوره يقتصر على محاسبة العملاء ومنحهم الفواتير.