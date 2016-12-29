أحمد خميس

شهدت جمعية تعاونية واقعة سب نسائي، حيث تقدمت مواطنة من مواليد 1984 الى مخفر شرطة السلام، وسجلت قضية بحق مواطنة أخرى حملت عنوان «سب وقذف».

وبحسب إفادة المبلغة، فإن المدعى عليها لا تعرفها وانها كانت تتسوق، وحدث احتكاك بين عربات السوق، لتقوم المدعى عليها بسب المدعية.

وتم توقيف المدعى عليها التي نفت في إفادة لها صحة ما ادعته المدعية، مؤكدة انها تحدثت إليها بصوت عال ولم يصدر عنها ما يشير الى السب والقذف، فيما رجحت مصادر ان تتم الاستعانة بكاميرات الجمعية التعاونية، خاصة في ظل إصرار المدعية على ملاحقة المدعى عليها قضائيا.

على صعيد آخر، انتهى الخلاف على موقف سيارة بقضية سبّ، وذلك في مخفر شرطة الجابرية.

وبحسب مصدر امني، فإن مواطنا تقدم الى مخفر الجابرية واتهم صاحب مركبة، قدم رقمها الى رجال الامن، بسبه وقذفه إثر خلاف على موقف سيارة، ورجح المبلغ أن يكون المدعى عليه مواطنا.