مشروع الصالات المغلقة منفذ على مساحة ٢٠ ألف متر مربع





محمد الدشيش

أجرى فريق من قطاع الوقاية بالإدارة العامة للإطفاء برئاسة نائب المدير العام لقطاع الوقاية العميد خالد فهد صباح امس جولة للاطلاع والتسلم النهائي لمشروع مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغلقة، الذي اقيم في منطقة صباح السالم على مساحة عشرين الف متر مربع بالاضافة إلى مواقف سيارات بمساحة تسعة آلاف متر مربع وينقسم إلى صالة رئيسية تتسع لخمسة آلاف شخص وصالتين تتسع كل منهما لألفي شخص تخص رياضتي كرة السلة والطائرة.



وقال العميد خالد فهد ان هذه الجولة جاءت استكمالا لزيارات وجولات قطاع الوقاية الكشفية التي نقوم بها بناء على توجيهات مدير عام الادارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد وذلك للاطلاع على مدى تطبيق الاشتراطات الوقائية التي تم وضعها من قبل قطاع الوقاية بالإدارة العامة للإطفاء، موضحا مدى أهمية المشروع التنموية باعتباره احد المشاريع الرياضية المهمة وأعرب عن تهنئته لوزير الاعلام وشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ومدير عام الهيئة العامة للرياضة الشيخ احمد المنصور على هذا الإنجاز التنموي.

رافق العميد خالد فهد في هذه الجولة مدير إدارة وقاية محافظة مبارك الكبير بالانابة العقيد عبدالله الدوسري ومجموعة من الضباط والمهندسين كما كان في استقبالهم ممثلون عن الهيئة العامة للشباب والرياضة.