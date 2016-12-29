مؤمن المصري

قضت الدائرة المدنية السادسة بمحكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة برفض دعوى مواطن أقامها ضد جيرانه طالب فيها بندب إدارة الخبراء بوزارة العدل لإثبات أخطاء جيرانه الذين أقاموا منزلهم مقابل منزله وتسببوا في «جرح» خصوصية منزله وخفض قيمته.



كان المواطن قد أقام دعواه طالبا بندب خبير لإثبات أخطاء جيرانه وتسببهم في الأضرار التي لحقت به.



وقال المدعي إن جيرانه قاموا ببناء مسكن من أربعة طوابق بالمخالفة لشروط الترخيص وقوانين البلدية مما ترتب عليه ضرر بمصلحته وعرضه لخسائر فادحة.



وأمام المحكمة حضرت المحامية الجوهرة عبدالرضا عن المدعى عليهم وترافعت شفاهة مفندة ظروف الدعوى مستندة إلى تقرير إدارة الخبراء الذي أكد أن مسكن موكليها لم يسبب أي ضرر للمدعي، وطلبت المحامية رفض الدعوى.