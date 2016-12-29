مؤمن المصري

ألزمت الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية شركة لزينة السيارات بأن تخلي العين المؤجرة إليها في منطقة الشويخ الصناعية خالية من الأشخاص والشواغل.



وتتلخص تفاصيل القضية التي تقدمت بها المحامية خولة الحساوي عن وكيلتها أنه بموجب عقود استثمار مؤرخة بينها وبين الشركة والتي بموجبها يستثمر الاخير المحلات الأرضية في مجمع تجاري بمنطقة الشويخ الصناعية بغرض استثمارها لممارسة نشاط أدوات زينة السيارات وذلك وفقا لبنود متفق عليها، إلا أنها فوجئت بقيام الشركة بإجراء تعديلات جوهرية على الوحدات محل التداعي بالمخالفة للشروط التعاقدية، حيث قام بهدم وازالة الحوائط المبينة بالطابوق والفاصلة بين الوحدات محل التداعي وذلك بالمخالفة للمخطط العام لكل وحدة من الوحدات محل التعاقد.



وقالت الحساوي انها طالبت المدعى عليها بالطرق الودية ضرورة الإسراع بإزالة كل المخالفات الموجودة بالوحدات محل التداعي لكن دون جدوى، ما حدا بها إلى إقامة الدعوى مطالبة بإخلاء العين وإعادتها كما كانت.