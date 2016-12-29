سعد الرشيدي

قضت محكمة الجنح ببراءة مواطن من تهمة خيانة الامانة.



وكان الادعاء العام قد اسند الى المتهم انه حاز العقد الاصلي وعقود المستأجرين للارض المملوكة لهيئة الصناعة المستأجرة من قبل المجني عليها والمسلمة للمتهم على سبيل الامانة بصفته سمسارا عقاريا فاستولى على العقود وتصرف فيها لحسابه على النحو المبين في التحقيقات.



حضر امام المحكمة دفاع المتهم المحامي نواف المهندي وترافع شفاهة وشرح طبيعة العلاقة بين المتهم والمجني عليها، مبينا تاريخها المليء بالملاحقات القضائية التي كانت دائما ما يكسبها المتهم، مؤكدا ان شكوى خيانة الامانة المقدمة من المجني عليها كيدية ارادت بها الاضرار بالمتهم ثم شرع في دفوعه واسباب براءة المتهم بانعدام التسليم بناء على عقد من عقود الامانة المنصوص عليها في القانون والذي لا يمكن معه قيام هذه الجريمة الا بتوافر شروطها في القانون، وكذلك دفع بعدم ملكية المجني عليها لأي حق من الحقوق على العقار كون المتهم قد صدر له حكم نهائي بملكيته للعقار وما هو سوى مالك اصلي لهذه العقود لا امينا عليها، فلا يتصور معه تبعا لذلك وجود هذه الجريمة.