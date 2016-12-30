هاني الظفيري

نفت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية تعرض أحد المواطنين للاعتداء من أحد رجال الأمن داخل مخفر السلام، ورفض تسجيل قضية بالواقعة، التي وصفتها بانها غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الإدارة ان الحقيقة تتلخص في انه أثناء مراجعة أحد المواطنين لمخفر السلام مساء أول امس الأربعاء على خلفية حادث مروري حصل اختلاف بين المواطن واحد العسكريين العاملين في المخفر، بعد تدخل المواطن في قضية أخرى لا تمت له بصلة.

وأشارت الإدارة انه على ضوء ذلك تقدم كلا الطرفين بالرغبة بتسجيل قضية على الطرف الآخر تحت رقم 2016/250 جنح السلام وهي «إهانة موظف عام أثناء تأدية عمله» و«الاعتداء بالضرب» وتم تحويل الطرفين للتحقيق.

وبينت الإدارة ان وزارة الداخلية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بما فيها الاستعانة بكاميرات المراقبة لكشف ملابسات هذا الخلاف والتأكد من عدم وجود أي تعسف أو تجاوز بحق المواطن، والتعرف على ما إذا كان هناك قصور من عدمه، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ذلك.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو بهذا الشأن للإيحاء بتعرض مواطن للضرب في أحد المخافر.