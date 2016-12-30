توقيف ٣٥ «سائباً» و ٢٠ متغيباً داخل صفاة أغنام الظهر

محمد الجلاهمة ـ عبدالله قنيص

نفذت أجهزة الأمن اول من امس الأربعاء حملة أمنية بقيادة وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد على منطقة المهبولة في محافظة الأحمدي رافقه خلالها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح ومدير عام مديرية أمن محافظة الأحمدي العميد عبدالله سفاح الملا ومدير عام الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة العميد سعود الخضر بمشاركة القيادات الأمنية الميدانية التابعة للقطاعات المعنية والتي أسفرت عن ضبط 160 مخالفا ومطلوبا.



وبدأ رجال الأمن المشاركون في الحملة بإغلاق محيط منطقة المهبولة منذ الساعة الثالثة مساء، حيث تم توزيع عناصر القوة في شوارع وطرق المنطقة لملاحقة وضبط كل المطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين للقوانين والمشتبه بهم وبعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم تم تفتيش بعض الأماكن المشبوهة للتدقيق على ساكنيها أو مرتاديها بغية التأكد من وضعهم القانوني وسجلهم الجنائي.



وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الحملة أسفرت عن ضبط 160 مخالفا وتحويلهم إلى الجهات المختصة، منهم 3 جنائيين، 28 تغيبا، 12 مدنيا، 3 مخدرات، 37 انتهاء إقامة، 68 من دون إثبات، و2 خيانة أمانة وحجز 6 مركبات وتحرير 94 مخالفة مرورية، وضبط سرقة.



وحثت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المواطنين والمقيمين على ضرورة التعاون مع رجال الأمن بعدم إيواء أو التستر على أي مخالف للقوانين أو مطلوب للعدالة تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون، وبالعمل على دعم الحملات الأمنية من خلال سرعة الإبلاغ أو الإدلاء بالمعلومات حول أي أشخاص أو أعمال من شأنها الإضرار بأمن الوطن وأمان المواطنين والمقيمين، وطالبت الجميع بحمل إثبات الشخصية سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان يتنقلون به حتى لا يتم توقيفهم ومساءلتهم لعدم حمل إثبات الشخصية.



من جهة أخرى، نفذت الأجهزة الأمنية حملة أمنية بمنطقة (صفاة أغنام الظهر) شاركت فيها عدة قطاعات وأسفرت عن ضبط 100 مخالف ومطلوب بينهم 35 شخصا من العمالة السائبة و20 مخالفا مسجلا بحقهم بلاغات تغيب و31 شخصا من دون إثبات و14 مخالفا لقانون الإقامة (انتهاء مدة الإقامة).