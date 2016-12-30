أحمد خميس

شهد مخفر الصليبية وتحديدا إدارة المباحث الملحقة بالمخفر قضية إهانة موظف عام، حيث قام شخص من فئة البدون وشقيقاه بإهانة 4 من رجال المباحث ورفضوا التعاون معهم أو تقديم هوياتهمم وقام البدون بتهديد قوة المباحث بالشكوى عليهم في الرقابة والتفتيش.

وذكر مصدر أمني أن رقيب اول ورقيب ووكيلي عريف من قوة مباحث مخفر الصليبية، ابلغوا ان شخص بدون حضر الى مكتب الأحوال بمباحث المخفر وتطاول على عناصره مهددا بالشكوى عليهم في قطاع الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية.

وأضاف المصدر ان عناصر من المباحث طلبت منه اوراقه الثبوتية، فقال ان اثباتاته بمركبته، وعندما ذهب معه رجلا مباحث الى المركبة فوجئا بوجود شقيقيه ورفضوا اعطاءهم الاثباتات وبعدها هرب الاول الى جهة غير معلومة، فيما انصرف اخواه، وسجلت قضية اهانة موظف عام.