محمد الجلاهمة

أمر وكيل نيابة حولي بتصنيف قضية سحب هاتف من زوجة باعتباره «جناية»، وسجلت القضية في مخفر شرطة السالمية.

وفي التفاصيل، تقدمت وافدة أردنية من مواليد 1981 ببلاغ قالت فيه: «انني متزوجة من وافد مصري، ومساء امس الأول وخلال إمساكي بهاتفي النقال والنظر فيه فوجئت بزوجي يسحب الهاتف مني بالقوة، وحينما حاولت منعه كون الهاتف يشتمل على خصوصياتي فوجئت بزوجي يهددني بالأذى وينتزع الهاتف مني بالقوة».

من جهة أخرى، سجلت في مخفر العدان قضية اعتداء بالضرب والسب والقذف، وتم إرفاق تقرير طبي للمجني عليها وهي فتاة كويتية في ملف القضية، وكانت مواطنة من مواليد 1987 قد تقدمت ببلاغ اتهمت فيه مواطنا من مواليد 1968 وابنته مواليد 1999 بضربها على صدرها، وان الابنة قذفتها بالحذاء، وقدمت تقريرا طبيا بالإصابات التي لحقت بها وسجلت قضية.