أحمد خميس

تسبب حادث تصادم بين مركبتين وانحشار اشخاص على طريق المطار باتجاه جسر المقوع عن وفاة آسيوي واصابة مواطنة بكسور، هذا وفور ورد البلاغ تم توجيه مركز اطفاء صبحان، وتسليم الجثة للأدلة الجنائية، وكان الحادث بقيادة الرائد أحمد العلي وتواجد رجال الداخلية والطوارئ الطبية.

من جهة أخرى شهدت وصلة الدوحة حادث تصادم بين 3 مركبات حيث كان يقود المركبة الأولى طالب والأخرى موظف في وزارة الداخلية والثالثة شخص مجهول الهوية كان برفقته آخر، وتوفي قائد السيارة الثالثة، وتم إسعاف المصابين للعلاج.

على صعيد آخر أسفر حادث انقلاب مركبة على طريق كبد عن وفاة مواطن من مواليد 1972.

وقال مصدر أمني ان المواطن كان يقود مركبة رباعية الدفع.