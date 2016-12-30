محمد الدشيش

اغلق فريق الغلق الاداري التابع لقطاع الوقاية بالادارة العامة للاطفاء صباح امس ثلاث منشآت لوجود مخالفات جسيمة لاشتراطات قوانين الوقاية تشكل خطورة بالغة على الارواح في محافظات الجهراء وحولي والفروانية.

وقال نائب مدير عام قطاع الوقاية العميد خالد فهد ان توجيهات مدير عام الادارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد تقضي بعدم التهاون مع هذه المخالفات التي تسبب خطورة على الارواح والممتلكات، واضاف ان قطاع الوقاية قائم على تمشيط جميع المناطق الصناعية والاستثمارية والكشف الدوري عليها بشكل مستمر.

حضرعمليات الغلق مدير وقاية محافظة الجهراء العقيد عبدالمحسن القديحي، ومدير وقاية الفروانية بالانابة العقيد عادل الكندري، ومراقب التفتيش والمتابعة لمحافظة الفروانية العقيد فيصل الفيلكاوي، ومراقب التفتيش بوقاية حولي المقدم انور الحجي ورئيس فريق الغلق الإداري العقيد يوسف الصعفاك.