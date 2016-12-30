مؤمن المصري

ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات بالامتناع عن عقاب مواطن متهم بحيازة سلاح وذخيرة ومواد مخدرة وخمر وقضت مجددا ببراءته.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بتناول سائل مسكر وحيازة أقراص مؤثرات عقلية وسلاح و21 طلقة نارية.

وفي الوقت الذي اعترف به بمواجهته بالتعاطي أنكر كل الاتهامات في التحقيقات.

وفيما قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم، ترافع المحامي فريح الكوح عن المتهم أمام محكمة الاستئناف مطالبا بالبراءة لموكله من الاتهامات الموجهة إليه مؤكدا عدم جواز القبض على الإنسان وتفتيشه إلا وفق أحكام القانون وفيما خلصت إليه محكمة التمييز ببطلان جميع الإجراءات التابعة للقبض الباطل، مؤكدا بطلان استيقاف المتهم لانعدام مبرراته وبطلان ما ترتب عليه من آثار وانتفاء حالة التلبس وكيدية الاتهام وتلفيقه ناهيك عن خلو الأوراق من ثمة دليل على ارتداء المتهم جاكيت له جيوب من الاصل عند القبض عليه وان المتهم لم يكن يرتدي جاكيت حين عرضه على النيابة علما أن الكيس المزعوم لم يحتو على مواد مخدرة من الأساس وفقا لتقرير الأدلة الجنائية.

واستجابت المحكمة للمحامي فريح الكوح وقضت لموكله بالبراءة وألغت حكم الجنايات.