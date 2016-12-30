محمد الدشيش

ألقت إحدى دوريات امن الأحمدي القبض على وافدة عربية من جنسية اردنية في العقد الرابع من عمرها تتسول قرب سوق تجاري شهير بمنطقة الفحيحيل.

وذكر مصدر امني انه وأثناء تواجد دورية امنية في مواقف سيارات سوق تجاري بمنطقة الفحيحيل شاهد رجال الأمن امرأة منقبة لحقت بفتاة إلى سيارتها وأرادت منها ان تفتح النافذة، ما دفع رجال الأمن الى التوجه لسائقة تلك السيارة لمعرفة ما يدور بينهما من حوار.

وبسؤال السائقة، أوضحت أنها تعرضت للمضايقة من قبل تلك المرأة التي شاهدتها وهي تقوم بسحب مبلغ مالي، فبدأت تلاحقها للتسول إلى ان وصلت الى السيارة.

وبالتحري عنها تبين انها متسولة، واتضح انها دخلت إلى البلاد بكرت زيارة، وتم إلقاء القبض عليها ليتم التحفظ عليها وعمل اللازم بحقها.