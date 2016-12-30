هاني الظفيري

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه تم استدعاء العسكريين اللذين كانا يقودان إحدى المركبات الخاصة بوزارة الداخلية (دورية خدمات) وقاما باستيقاف أحد السائقين دون اتباع للضوابط والاشتراطات الخاصة بالاستعلام وإجراءات التعامل الأمني السليم.

وأوضحت الإدارة أنه تم التحقيق معهما بعد استيفاء كل الملابسات المتعلقة بطبيعة التصرف الذي بدر منهما، وتم اتخاذ الإجراءات الانضباطية اللازمة بحقهما وفق القواعد والأنظمة الانضباطية المحددة.

جاء ذلك توضيحا لما نشر بوسائل التواصل الاجتماعي عن قيام قائد إحدى المركبات الخاصة بوزارة الداخلية (دورية خدمات) بتوقيف سائق مركبة.