احمد خميس - محمد الجلاهمة

احال وكيل النائب العام الى مخفر الصبية قراره في القضية رقم 4/2016 جنح بيئة الصبية التي امر باعتبارها جناية حريق عمد.

وكان مواطن يعمل مسؤولا بإحدى المحميات قد اتهم مجهولين في بلاغ الى مخفر الصبية بدخول المحمية وحرق البرج وإتلاف السياج وسجلت القضية وإحالتها الى جهة الاختصاص.

وافد يخطف ابنيه ويهرب

قدمت وافدة مصرية بلاغا لمخفر النقرة اتهمت فيه زوجها بخطف ابنيهما البالغين من العمر 7 و4 سنوات دون علمها، وذكرت الوافدة في بلاغها ان زوجها غادر البلاد مصطحبا ابنيهما الى مصر.

طلب «فكة» ثم سرق الكاشير وهرب!

ابلغ مواطن مخفر صباح السالم بسرقة محل عصائر يملكه، وافاد في بلاغ قدمه بأن الهندي الذي يعمل لديه اتصل به هاتفيا وابلغه بان مجهولا طلب منه «فكة» 20 دينارا، وبعد ان علم مكان الكاشير توجه اليه واخذ منه مبلغ 50 دينارا وهرب.

وذكر العامل انه صور السارق بهاتفه المحمول، فيما افاد المواطن بوجود كاميرا بالمحل، وأحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.

حريق يلتهم مخيماً في استراحة الحجاج

تعامل رجال الإطفاء يوم أمس مع حريق التهم مخيما لعائلة دون أن يصاب احد منهم وتم إخماد الحريق الذي لم تعرف أسباب اندلاعه.