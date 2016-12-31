عبدالله قنيص

احال رجال دوريات الامن العام شخصا مدينا على ذمة قضايا مالية في منطقة الصليبخات وتمت احالته بأمر قائد المنطقة إلى الإدارة العامة للتنفيذ وتم رفع تقرير بالواقعة.

وقال مصدر امني ان دوريات الامن العام اقاموا نقطة تفتيش في منطقة الصليبخات وعند طلب هوية شخص أفاد بأنه مواطن ولا يريد رجال الامن الاستعلام عنه كونه مدينا فلم يستجب رجال الامن الى طلب الشخص الذي اتضح بأنه مدين بمبلغ 14 الف دينار وعليه تمت احالته الى جهة الاختصاص.

من جهة اخرى ضبط رجال نجدة الفروانية وافد مطلوب على ذمة قضية تغيب واحيل الى جهة الاختصاص.