هاني الظفيري

شرع رجال مباحث الجهراء بالبحث عن مجهولين قاموا بسرقة تجوري من منزل خليجي في منطقة سعد العبدالله والاستيلاء على مبلغ 25 الف دينار كان بداخل التجوري، بالاضافة الى محتويات الشقة وتم تسجيل قضية، وجار البحث عن الجناة.

وقال مصدر أمني، إن بلاغا تقدم به خليجي مساء أمس الأول الى رجال أمن مخفر سعد العبدالله يفيد بتعرض شقته، الكائنة في قطعة 11، الى السرقة عن طريق الكسر، وتوجه على الفور رجال الأمن، وتبين أن اللصوص قاموا بكسر الأبواب وحمل التجوري والخروج به، كما قاموا بسرقة تلفاز وهاتف نقال وعطورات، بالاضافة الى ساعات ثمينة، ليتم ندب رجال الأدلة الجنائية لرفع البصمات وتحديد هوية الجناة.

..وسرقة مخيم من بر العبدلي

تقدم مواطن في بلاغ إلى رجال أمن مخفر الجهراء وافاد في بلاغه أن مجهولين قاموا بسرقة مخيمه الذي كلفه نحو ٣٧٠ دينارا، ولم يتهم المبلغ أحدا بالسرقة.

وتمت احالة القضية إلى رجال المباحث .